الإمارات ومصر تبحثان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الإفتاء

بحث معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مع مفتي الديار المصرية الدكتور نظير محمد عياد، أوجه التعاون وتعزيز التكامل وتبادل الخبرات في مجال الإفتاء بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش مؤتمر "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" المنعقد في القاهرة، وذلك بحضور الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور سبع سالم الكعبي، أمين عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وعدد من المسؤولين في الشأن الديني من الجانبين.

وتم خلال اللقاء بحث سبل الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إيصال الفتاوى الصحيحة للمجتمعات، لا سيما في ظل التحديات المعاصرة والقضايا الشائكة التي تواجه مختلف فئات المجتمع.