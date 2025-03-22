محمد بن زايد: التسامح والتعايش وقبول الآخر أساس الاستقرار والتقدم والازدهار في المجتمعات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن التسامح والتعايش وقبول الآخر أساس الاستقرار والتقدم والازدهار في المجتمعات.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام: "التسامح والتعايش وقبول الآخر أساس الاستقرار والتقدم والازدهار في المجتمعات، وتعمل الإمارات على الإسهام في تعزيز هذه القيم وترسيخها في مجتمعها الذي يحتضن أكثر من 200 جنسية، منطلقة من المبادئ السمحة للدين الإسلامي التي تحث على المحبة والتسامح بين البشر، ومن تراثها الممتد وتجربتها الملهمة في هذا الشأن".

ونظم مجلس محمد بن زايد جلسة بعنوان "التسامح والتعايش في الفكر الإسلامي"، ضمن سلسلة جلساته الرمضانية تحدث فيها الكاتب والباحث السعودي الدكتور شايع الوقيان بمشاركة مجموعة من الخبراء المعنيين، عن مفهوم التسامح وأثره في تحقيق التعايش السلمي بين أفراد المجتمع، والمبادئ الأساسية للتسامح في الفكر الإسلامي، إضافة إلى مبدأ التعايش كونه أحد ركائز التسامح في الفكر الفلسفي الإسلامي وأثره في تعزيز قوة المجتمع وتماسكه وقدرته على تحقيق التقدم.