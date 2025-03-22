"اليوم العالمي للمياه" .. حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة الزراعية في أبوظبي

تطبق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مشاريع ومبادرات مبتكرة لتحقيق الاستدامة الزراعية مؤكدة أهمية الحفاظ على الموارد المائية واتباع أساليب فعالة في استخدامها.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام أنها تكثف جهودها لترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية، وتشمل هذه الجهود تشجيع المزارعين على الاستخدام الأمثل للمياه عبر وسائل متعددة، مثل الصيانة الدورية لأنظمة الري بالمزارع، واستبدال أنظمة الري التقليدية بتقنيات حديثة، وتحسين الممارسات الزراعية من خلال برامج توعوية وإرشادية تستهدف العاملين في القطاع الزراعي.

وتنفذ الهيئة عدة مشاريع رائدة للاستخدام الأمثل للموارد المائية تهدف إلى الحفاظ عليها وتعزيز الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة لتحسين كفاءة الري وترشيد استهلاك المياه باستخدام التقنيات الحديثة، كما أنها تتعاون مع أصحاب المزارع والهيئات ذات الصلة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية في القطاع الزراعي وتعمل على البحث عن مصادر بديلة تضمن استدامة القطاع وزيادة الإنتاجية.

ومن أبرز هذه المشاريع مشروع توصيل المياه المعاد تدويرها إلى المزارع، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بتوصيل المياه المعاد تدويرها لأكثر من 1600 مزرعة.

كما تعمل على تعزيز استخدام تقنيات الري الحديثة، مثل الزراعة المائية والعمودية وأنظمة الري الذكية، لتحسين الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، ومن بين المشاريع المهمة كذلك التي تعمل عليها الهيئة مشروع "حاسبة الري الإلكترونية"، وهو نظام يسهل على أصحاب المزارع احتساب الاحتياجات المائية للمحاصيل وفقاً لحالة الطقس والأحوال الجوية في كل منطقة، وسيكون متاحاً لجميع المزارعين.

وتوفر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مياه الري من خلال محطات الري الجماعي لنحو 6660 مزرعة حيث يتم توزيع المياه بالتساوي وفق الكميات المتاحة في المحطات.

وتسعى الهيئة إلى التوسع في الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية خاصة في المزارع التي تعاني من نضوب المياه الجوفية، فضلاً عن تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الزراعة، خصوصًا تلك التي تساعد في الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية الأخرى، بلغ عدد المزارع التي حصلت على شهادة "أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة" (AD GAP) 1534 مزرعة، والتي تُعد جزءًا من المعايير العالمية للممارسات الزراعية الجيدة (Global GAP).

وحرصت الهيئة على تنفيذ برامج توعية للمزارعين بشأن الممارسات الصحيحة لاستهلاك المياه، حيث نظمت 11 حملة توعوية خلال العام الماضي 2024، وركزت هذه الحملات على توجيه المزارعين وحثهم على تبني أفضل ممارسات الري.