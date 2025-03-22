"إكسبو دبي" تنظم أضخم مهرجان للحلويات في المنطقة نوفمبر المقبل

تستعد مدينة إكسبو دبي لتنظيم أول وأضخم مهرجان للحلويات من نوعه في المنطقة "مهرجان الكيك"، وذلك خلال الفترة ما بين 28 نوفمبر و2 ديسمبر المقبلين.

وسيتضمن المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات التي تتمحور حول فنون صناعة الحلويات في العالم، مع استقطاب أشهر الطهاة الحائزين على جوائز عالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى المواهب الصاعدة، وتنظيم ورش عمل متخصصة في صناعة العديد من أنواع الحلويات الفريدة والمبتكرة.

وأكدت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للترفيه والفعاليات بمدينة إكسبو دبي، أمس، على هامش الإعلان عن الحدث، أن المهرجان يتجاوز هدف الاحتفاء بفنون صناعة الحلويات، ليسلط الضوء على المهارة الحرفية والالتزام والدقة التي تتطلبها هذه الصناعة لتتحول المنتوجات إلى قطع فنية.