مجموعة "لاندمارك" تدعم حملة "وقف الأب" بـ5 ملايين درهم

أعلنت مجموعة "لاندمارك" عن إسهامها بـ 5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

ويأتي سهام مجموعة "لاندمارك" في سياق التفاعل المجتمعي الكبير مع حملة "وقف الأب" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يسهم في تحقيق المستهدفات النبيلة للحملة الرمضانية الوقفية.

وقالت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة "لاندمارك"، إن مبادرة "وقف الأب"، فتحت الباب أمام الجميع للإسهام في فعل الخير من أجل تحسين واقع المجتمعات الأقل حظاً وتوفير الرعاية الصحية المستدامة لغير القادرين، مشيرة إلى أن مجتمع الإمارات يظهر في كل حملة خيرية وإنسانية أنه نموذج يحتذى به في البذل والعطاء ومساعدة الفقراء والمحتاجين.

وأضافت: "يشرفنا ان تواصل المجموعة إسهامها في دعم جهود مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، الرامية إلى الارتقاء بواقع الفئات الأكثر احتياجاَ حول العالم، ومن الملهم أن نشهد دعم مجتمع الإمارات - الذي تمثل مجموعة (لاندمارك) جزءاً فاعلاً فيه - لهذه الحملة بما يعكس روح الخير والعطاء في شهر رمضان".

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال الإسهامات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية الإسهام بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"إي آند الإمارات" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن الإسهام في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" Jood.ae.