شرطة دبي تُلقي القبض على عصابة تحتال "بتأشيرات العمرة والحج"

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، القبض على عصابة نصب واحتيال استغلت منصات التواصل الاجتماعي للترويج المزيف بقدرتها على توفير تأشيرات العمرة والحج للراغبين في التوجه إلى بيت الله الحرام، مقابل أسعار مُغرية ورمزية مع تسهيلات بالدفع عن طريق إجراء تحويلات مالية إلى حسابات العصابة البنكية.

وأكدت شرطة دبي على أهمية استخراج التأشيرات من الجهات المُعتمدة والمرخصة في الدولة، داعيةً إلى ضرورة توخي الحيطة الحذر في التعامل مع أي إعلانات تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأي خدمة بأسعار غير منطقية، لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم، ومشددة في الوقت ذاته على استمرار جهودها في مكافحة كل أشكال التلاعب والاحتيال التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.