بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي بـ 277 مليون درهم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي بـ 277 مليون درهم.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمدنا صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي بـ 277 مليون درهم … نقول لفريق حكومة دبي، لقد ساهم كل فرد منكم في مسيرة نجاحات دبي عبر مواصلة الارتقاء بمعايير العمل والخدمة الحكومية، ونحن نثق بكم وبقدرتكم على تعزيز ريادة دبي العالمية".