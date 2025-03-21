حمدان بن محمد: إلى أمي نبع الحنان وفيض الكرم.. كل عام وأنتِ جنة الدنيا

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي:إلى نبع الحنان، وفيض الكرم والجود أم الخير ... أم الشيوخ إلى أمي سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم كل عام وأنتِ جنة الدنيا.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: إلى نبع الحنان، وفيض الكرم والجود ..أم الخير ... أم الشيوخ إلى أمي سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم كل عام وأنتِ جنة الدنيا ".

وأضاف سموه: "في يوم الأم، نحتفي بفيض عطائكِ ونستلهم دروساً من طيبتكِ ومبادراتك الإنسانية... نبارك لكِ، وكل عام وأمهات الإمارات بكل خير".