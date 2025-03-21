محمد بن راشد: الأم هي الوطن الأول والحب الأبدي الذي لا يموت

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأم هي الوطن الأول والحب الأول والمدرسة الأولى والحب الأبدي الذي لا يموت.

وأشار سموه إلى أن كل إنجازاتنا في حياتنا هي جزء من تضحيات أمهاتنا .

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "الأم هي الوطن الأول .. والحب الأول .. والمدرسة الأولى .. والحب الأبدي الذي لا يموت .. كل إنجازاتنا في حياتنا هي جزء من تضحيات أمهاتنا .. كل عام والأمهات بخير .. كل عام والأمهات أغلى كنز وأعظم نعمة .. كل عام والأمهات أجمل ما في الحياة وأفضل ما في الحياة".