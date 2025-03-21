هيئة الشارقة للثروة السمكية تحصد 3 شهادات آيزو

أعلنت هيئة الشارقة للثروة السمكية عن حصولها على ثلاث شهادات آيزو في نظام إدارة الجودة والمسؤولية المجتمعية والبيئة، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الحصول على الشهادات، واجتياز مرحلة التدقيق بنجاح، والتأكد من تطبيق كافة المواصفات والمعايير الخاصة بالجودة.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على التزام الهيئة بمعايير التميز في مختلف مجالات العمل، وتعزيز دورها في المسؤولية المجتمعية والبيئية.

وأكد سعادة علي أحمد أبو غازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، أن الهيئة رسمت خارطة طريق واضحة لتنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تولي الهيئة أهمية كبرى للجودة في منظومة العمل، من خلال تعزيز مؤشرات الأداء، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية عبر إطلاق مبادرات متنوعة.

وأشار إلى أن الاهتمام بالبيئة يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية للهيئة، في إطار سعيها للحفاظ عليها وتحقيق الاستدامة، من أجل مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة بتطوير خدماتها وفق أرقى المعايير العالمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الثروة السمكية.