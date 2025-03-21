محمد بن زايد في يوم الأم: حفظ الله أمي وجميع الأمهات في الإمارات والعالم

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، عن امتنان سموه لأمهاتنا وتقديره لتضحياتهن التي لا يكافئها شكر أو امتنان، وذلك بمناسبة يوم الأم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في يوم الأم أدعو الله تعالى أن يحفظ أمي وجميع الأمهات في دولة الإمارات والعالم ويديم عليهن الخير والصحة والسعادة. في هذه المناسبة نحتفي بعطاء الأم وتفانيها من أجل الأسرة والمجتمع، والرسالة السامية التي تحملها في تربية النشء على القيم والأخلاق الكريمة، ونعبر عن امتنانا لأمهاتنا وتقديرنا لتضحياتهن التي لا يكافئها شكر أو امتنان".