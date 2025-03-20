«إمباور» تعزز التزامها بالأمن المائي



أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور» أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، مواصلة مساعيها والتزامها اللامحدود في حماية البيئة عبر توظيفها للمياه المعالجة في عملياتها الإنتاجية بدلاً من المياه العذبة، مستهدفة الحفاظ على الموارد المائية في الدولة. وتأتي تأكيدات المؤسسة في إطار مشاركتها واحتفائها باليوم العالمي للمياه الذي يُصادف 22 مارس من كل عام.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي: «إن «إمباور» عززت قدراتها الإنتاجية في عام 2024 من خلال اعتماد تقنيات التناضح العكسي في عملياتها، لتصل إلى 21,359 متراً مكعباً يومياً. وأسهم ذلك في تعزيز عمليات إعادة تدوير ومعالجة المياه، ودعم استراتيجيتها طويلة المدى للأمن المائي. كما بلغت نسبة المياه المعاد تدويرها 8.3 %، بفضل استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر رئيس في العمليات التشغيلية، ما يخفف الضغط على موارد المياه العذبة مع الحفاظ على كفاءة أنظمة التبريد. وأسهم اعتماد مياه الصرف الصحي المعالجة كبديل لمياه الشرب، إلى جانب تطبيق أنظمة متقدمة للفلترة وإعادة التدوير، في تحقيق تحسن ملموس في البصمة المائية للمؤسسة.