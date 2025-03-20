شرطة دبي تستقبل أكثر من 260 ألف مكالمة في النصف الأول من شهر رمضان

تمكن موظفو القيادة العامة لشرطة دبي في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، ومركز الاتصال 901، من استقبال 264 ألفاً و69 مكالمة في النصف الأول من شهر رمضان الفضيل، بواقع 220 ألفاً و897 مكالمة على رقم الطوارئ 999، و43 ألفاً و172 مكالمة على الرقم 901 المخصص للمكالمات غير الطارئة.

وأثنى العقيد بلال جمعة الطاير، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، على جهود موظفي مركز القيادة والسيطرة ومركز الاتصال 901، في الإجابة على مكالمات المتعاملين واستفساراتهم بشكل فوري وبمهنية عالية بما يعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي على الاستجابة السريعة مع المكالمات لتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وحث العقيد جمعة الطاير الجمهور الاتصال على الرقم (999) في الحالات الطارئة فقط، والاتصال على الرقم (901) في الحالات غير الطارئة وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع.

ومن جانبه، قال الرائد جاسم الحوسني، مدير مركز إسعاد المتعاملين بالوكالة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، أن مركز الاتصال استقبل في النصف الأول من الشهر الفضيل 43 ألفاً و173 مكالمة على الرقم (901)، و8993 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و4549 مُحادثة من خلال خدمة "الدردشة" عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، موضحاً أن خدمتي رسائل البريد الإلكتروني و"الدردشة" تمكنان المتعاملين من الحصول على إجابات فورية على استفساراتهم واقتراحاتهم، وذلك من قبل على موظفين مُختصين في مركز الاتصال.