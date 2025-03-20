شرطة أبوظبي تحذر من المسابقات الرمضانية الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي

حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من المسابقات الرمضانية التي فيها جوائز ويتم استدراج الضحية من خلال الفوز في هذه المسابقة وطلب بياناته وبطاقة البنك ليتم ارسال مبلغ الجائزة، مؤكدة أن هدفهم الرئيسي هو سلب وسرقة الأموال بطرق احتيالية، وحذرت ايضًا من الروابط الوهمية لجهات خيرية غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، أن الجُناة استنزفوا ضحاياهم بعد التغرير بهم بحصولهم على جوائز مالية من المسابقات الرمضانية، موضحاً أنهم كانوا يطالبونهم بتحويل أرصدة، لاستكمال إجراءات استلام الجوائز الوهمية.

وشدد على أهمية التحقق من مصداقية هذه المواقع وعدم الإفصاح عن البيانات السرية وعدم الرضوخ للابتزاز أو إرسال أي مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر والالتزام باشتراطات الجهات المعنية، وتحذيراتها المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

ودعا العميد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية أفراد المجتمع إلى عدم التجاوب مع الإعلانات والرسائل المجهولة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات "الدردشة" والتي تستدر العواطف الدينية والمشاعر الإنسانية لجمع التبرعات المالية دون ترخيص.

وأهاب بكافة أفراد المجتمع الراغبين في فعل الخير ومساعدة المحتاجين التعامل مع الجهات والمؤسسات الخيرية الرسمية المعتمدة ووفق القنوات المنصوص عليها بالقانون داعية الجمهور إلى الإبلاغ عنهم عبر الرقم 800 2626 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة التي تتضمن المعلومة الأمنية المطلوبة إلى الرقم 2828 أو عن طريق البريد الإلكتروني في موقع شرطة أبوظبي www.aman.gov.ae.