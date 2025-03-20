الإمارات تتبنى نهجاً رائداً لتيسير بناء المساجد

أطلق مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مبادرة "تيسير بناء المساجد"، بهدف تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيل رحلة المحسنين في بناء المساجد عبر تقليل عدد الخطوات المطلوبة لإنجاز المشاريع، واعتماد نهج أكثر كفاءة واستدامة.

حضر توقيع مذكرة الشراكة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ووقعتها سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسعادة أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن إطلاق مبادرة "تيسير بناء المساجد" بالتزامن مع احتفاء الدولة بيوم زايد للعمل الإنساني، يترجم سعي حكومة الإمارات الدائم لتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية النبيلة التي رسّخها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم تحقيق استدامة مسيرة الخير والعطاء، والمشاريع الوقفية التي تقودها الدولة في مختلف المجالات.

وقال معالي عمر العلماء إن مبادرة تيسير بناء المساجد تجسد رؤى القيادة الرشيدة في عام المجتمع، بالتركيز على تطوير العمل الحكومي الموجه للتنمية وتعزيز جودة حياة فئات المجتمع كافة، وتعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتطوير بيئة مرنة تدعم العمل الإنساني وتعزز الجاهزية الحكومية، وتساهم في تقليل الإجراءات البيروقراطية في العمل الحكومي، وتعزز التعاون الحكومي لتحقيق الأثر المستدام للمشاريع التي تترك أثراً كبيراً في المجتمع، وتدعم المحسنين عبر تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف.

من جهته، أشاد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالاستراتيجية التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير منظومة العمل في الجهات الحكومية عبر تبني سياسات ورؤى استشرافية تعزز وتيرة الإنجاز بصورة مبتكرة وتمهد لمستقبل واعد ومشرق، مؤكداً أن الهيئة تسير بخطى حثيثة في تحقيق أهدافها برؤى حضارية تتضمن استدامة خدماتها التوعوية والثقافية والإنسانية، وقطعت مسافة بعيدة في تقليل الإجراءات البيروقراطية في شتى تعاملاتها مع افراد المجتمع وتمكين المتعاملين معها من الوصول إلى خدماتها بصورة سهلة ومبسطة عبر مختلف الوسائل التقنية والرقمية والذكاء الاصطناعي، مشيداً بالدعم الكبير لبيوت الله من القيادة الرشيدة واهتمامها بكل شؤونها.

وثمن الدرعي إقبال مجتمع دولة الإمارات وأهل البر والخير على بناء المساجد والمساهمة في عمرانها، مشيراً إلى أن الهيئة بالإضافة إلى مواصلتها تسهيل الوصول والمشاركة في إلى هذا العمل الجليل باعتبار أن المساجد هي منارة خير وعلم وتعاون وترابط للمجتمع ومركز إشعاع حضاري يرسخ معاني الألفة والمودة بين الناس وهذه هي مرتكزات عام المجتمع، والقيم التي قامت عليها دولتنا وشيم شعبنا، مشيداً بالتعاون البناء بين الهيئة ومركز المسرعات الحكومية في الارتقاء بمسيرة العمل ووضع خطط طموحة بعيدة المدى تتماشى مع النهضة التي تشهدها الدولة واستعدادها لصنع مستقبل أفضل للأجيال.

وتأتي مبادرة تيسير بناء المساجد، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الكفاءة والحد من الإجراءات البيروقراطية وإطلاق دفعة تسريع اتخاذ القرار تعزيزاً للتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لضمان تنفيذ سلس وسريع لمشاريع بناء المساجد، إلى جانب تبني معايير الاستدامة في تطوير البنية التحتية، من خلال ضمان جاهزية الأراضي المخصصة للبناء وتقديم فرص البناء باستخدام نماذج تصاميم معتمدة تقلل من تكاليف الإنشاء والتشغيل للمحسنين.

وتسعى الشراكة إلى دفع تسريع اتخاذ القرارات، ورفع مستوى التنسيق المشترك، ما يسهم في تقليل عدد الخطوات المطلوبة لاعتماد مشاريع بناء المساجد، وتحسين آليات إصدار الموافقات والتراخيص، وتوحيد عدد من معايير البناء، إلى جانب توفير نماذج بناء معتمدة تراعي مبادئ الاستدامة وتقلل التكاليف التشغيلية.