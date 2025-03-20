مجموعة "تريبلانيت إيليت" تساهم بمليون درهمدعماً لحملة "وقف الأب"

أعلنت مجموعة "تريبلانيت إيليت"، عن مساهمتهابمبلغ مليون درهم، دعماً لحملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخمحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاهالله"، تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات منخلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراءوالمحتاجين وغير القادرين.

وتنضوي حملة "وقف الأب" تحت مظلة مؤسسة"مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتسعى إلى تكريم الآباء منخلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدينوالمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العملالخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاقيساهم في تحقيق المستهدفات النبيلة للحملة الرمضانية الوقفية.

وأكد ناصر بهادليا رئيس مجلس إدارة مجموعة"تريبلانيت إيليت"، أن حملة "وقف الأب" تمثل رسالة إنسانيةجديدة من دولة الإمارات إلى شعوب العالم، وخصوصاً لأبناء المجتمعات الأقل حظاًالذين يواجهون تحديات عدة على مستويات العمل والعيش والرعاية الصحية المستدامة،مشيراً إلى الدور المؤثر لهذه الحملة في توفير الدواء والعلاج للمرضى من الفقراءوالمحتاجين وغير القادرين، بما يجسد القيم النبيلة الراسخة في مجتمع الإمارات.

وقال إن دعم حملة “وقف الأب” يعكس حرص المجموعة علىالمشاركة في أعمال الخير والمبادرات الإنسانية التي تشهدها دولة الإمارات في شهررمضان الفضيل، ولا شك أن المساهمة في هذه الحملة الوقفية تحمل دلالات عميقة،خصوصاً وأنها ترتبط بتكريم الأب ورد جزء من دينه من خلال هذه الصدقة الجارية،والمشاركة في تحقيق المستهدفات النبيلة للصندوق الوقفي في توفير الرعاية الصحيةللفقراء وتحسين حياتهم.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات فيالصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكترونيالمخصص للحملة FathersFund.ae،ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة منخلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBANNumber: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهمالإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمةبواسطة الرسائل النصية القصيرة SMSمن خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو"و"اتصالات من e&"في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً،و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبيالآن" DubaiNowتحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفرادعلى منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.