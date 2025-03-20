عش وانفع الآخرين.. دي اي إيه للعقارات تتعاون مع جمعية بيت الخير لتوزيع وجبات الإفطار في جميع أنحاء الإمارات

تؤكد شركة دي اي إيه للعقارات التزامها برفاهية المجتمع من خلال شراكتها مع جمعية بيت الخير لتوزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية الشركة الأساسية “عِش وانفع الآخرين”، حيث تهدف إلى دعم المحتاجين وتعزيز روح التآخي والعطاء خلال هذا الشهر الفضيل.

وخلال شهر رمضان، تطلق دي اي إيه للعقارات عدة مبادرات تهدف إلى تحسين رفاهية المجتمعات المحلية. وكجزء من هذا الالتزام المستمر، تم نصب خيام إفطار في كل من دبي ورأس الخيمة، حيث يتم تقديم وجبات الإفطار لما لا يقل عن 1000 شخص يوميًا. ويعكس التعاون مع جمعية بيت الخير التزام الشركة العميق بالمسؤولية الاجتماعية، إذ تسعى دائمًا لدعم المبادرات الخيرية وتعزيز روح التكافل التي تميز هذا الشهر الكريم.

في هذا السياق، قال فاروق كوربانوف، الشريك المؤسس لدي اي إيه

للعقارات: "بينما نعيش بركات رمضان، لا يقتصر هدفنا على بناء العقارات فحسب، بل نسعى لبناء مجتمع أكثر ترابطًا وتعاطفًا. ومن خلال شراكتنا مع جمعية بيت الخير، يسرّنا أن نساهم في خدمة المجتمع وترسيخ قيم الرحمة والتضامن التي يجسدها رمضان.”

وتبقى دي اي إيه للعقارات ملتزمة بتنفيذ المبادرات التي تترك أثرًا إيجابيًا في حياة الناس، مما يضمن أن نجاحها كشركة رائدة في قطاع العقارات يعود بالنفع على المجتمع. ومن خلال تعزيز ثقافة العطاء، تستمر الشركة في تجسيد شعارها “عِش وانفع الآخرين”، لتحدث فرقًا حقيقيًا يتجاوز قطاع العقارات.

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