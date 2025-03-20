Bar des Prés من "سيريل لينياك"

"بار دي بري" Bar des Prés بإشراف الشيف الشهير "سيريل لينياك"، ينفرد بموقعه المميّز في الطابق 51 من برج "آي سي دي بروكفيلد بليس دبي"، ويشكل وجهةً لا مثيل، تستحضر الرقيّ الفرنسيّ والنكهات اليابانية المبتكرة إلى قلب "مركز دبي المالي العالمي" النابض بالحيوية، كما يتميّز بإطلالاته البانورامية على المدينة، وبأجوائه الأنيقة، وقائمة الطعام المبتكرة، وهي سماتٌ كفيلة بمنحكم تجربة طعامٍ لا تُنسى.

"سيريل لينياك" هو أحد أبرز الطهاة وأكثرهم موهبةً في العالم، ويشتهر ببراعته في ابتكار فنون طهي غير معهودة، كما ساهمت برامجه التلفزيونية المميّزة بانتشاره الواسع داخل فرنسا وخارجها. ينفرد "لينياك" بطريقته المبتكرة في المزج بين الإبداعات الفرنسية والشرق آسيوية بلمساتٍ عصرية، ما جعل من مطعم Bar des Prés وجهةً لا بد لمحبّي تجارب الطعام المتنوّعة من زيارتها. وفاءً منه لجذوره، ابتكر "لينياك" استوديو التصميم Lázaro Rosa-Violán الحائز على جوائز عالمية، ليجمع من خلاله ميزات التصميم الرئيسية التي يشتهر بها مطعمه في باريس.

يحتلّ اللون الأزرق المميّز موقع الصدارة في التصميم المستوحى من روعة شوارع باريس الساحرة وتعرجاتها ونسيجها التاريخي الغني، وتلاقيه درجاتٌ من اللون النحاسيّ ولمساتٌ من الخيزران والراتان، تعكس التأثير الشرق آسيويّ في Bar Des Prés. النقطة المحورية في الموقع هي طاولة "السوشي" التي تتسع لـ 10 أشخاص، حيث يستمتع الضيوف بتجربةٍ تفاعلية رائعة، مع تقديم الطهاة أطباقاً متنوّعة تلاقيها إطلالاتٌ مذهلة على أفق دبي، إلى جانب تجربةٍ تفاعلية لتذوّق لفافات "السوشي" الشهية والمحضّرة بخبرة وإتقان، والاستمتاع بأبعاد الجمع المتقن بين الخبرة الفرنسية في الطهي، والدقة اليابانية التي لا يجيدها سوى "لينياك". الأرزّ المميّز بقوامه المقرمش والتونة والسلمون والسمك ذو الذيل الأصفر، وفطيرة السلطعون المقرمشة بالأفوكادو- الطبق المفضّل لدى الشيف- تشكل البداية المثالية لجلسة الطعام، بفضل مذاقاتها الشهية، يليها طبق سمك القدّ الأسود المكرمل بالميسو وأوراق السبانخ الصغيرة والسمسم، أو دجاج "فولاي دي لاند" المقليّ مع مايونيز "سريراتشا"، وشرائح اللحم البقري الياباني واغيو A4 المشوية والمشبعة بصلصة الشواء.

في الانتقال إلى الحلوى، تحضر الإبداعات المتقنة التي تُبرز مهارة "لينياك" وخبرته التي اكتسبها من عمله كطاهٍ ماهر في صنع الحلويات، وتشمل "كيك ميل فوي بالفانيليا مع برالين جوز البقان"، و"برج بروفيترولس مع آيس كريم الفانيليا ورشّة من صلصة الشوكولا".

يقدّم Bar des Prés لضيوفه مجموعةً متنوّعة من تجارب الطعام، من الظهيرة حتى وقتٍ متأخر من الليل، ليستمتعوا بجلسة غداء هادئة، أو جلسة عشاء فاخرة، مع مشروباتٍ تسبق العشاء، وإطلالات مذهلة على المدينة عند مغيب الشمس، إلى جانب حضور "دي جي" موهوب ينشر الموسيقى المباشرة بدءاً من الساعة 9 مساءً، ليعيش الجميع تجربة طعام لا مثيل لها، تغمرها أجواء الفخامة والرقيّ.

أوقات العمل

من الاثنين إلى الأحد:

المطعم:

الغداء 12 ظهراً - 3 بعد الظهر | العشاء 7 مساءً – منتصف الليل

الصالة:

الغداء 12 ظهراً - 3 بعد الظهر | العشاء 7 مساءً - 1 بعد منتصف الليل

الموقع الإلكتروني: https://www.bardespres.com/dubai-restaurant/

إنستغرام: Bar Des Prés

للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بالرقم: 97144981616+

أو عبر البريد الإلكتروني: dream@bacchus.agency