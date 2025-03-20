سلطان بن أحمد يشهد ملتقى حديث الاتصال الحكومي السنوي

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، في منطقة الجادة، إطلاق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فئة «البصمة الاتصالية المتميزة في جودة الحياة» والمخصصة للجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة، ضمن فئات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي يُفتح باب الترشّح لفئاتها المتنوعة اعتباراً من اليوم.

جاء ذلك خلال ملتقى حديث الاتصال الحكومي السنوي الذي يضم أعضاء شبكة الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة، حيث يُشكّل الملتقى منصة حوارية للجهات الحكومية، يتم خلالها تبادل الخبرات واستعراض استراتيجيات الاتصال الحكومي الناجحة التي يمكن تعميمها والاستفادة منها.

ويأتي إطلاق الفئة الجديدة من الجائزة خلال الملتقى لإتاحة الفرصة للجهات الحكومية من أجل الاستعداد والمنافسة ضمن «فئة البصمة الاتصالية المتميزة في جودة الحياة»، والذي سيتم تكريم الفائز بها في حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، والذي سيعقد خلال فعاليات الدورة 14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي. وألقى محمد جلال الريسي رئيس لجنة التحكيم، خلال الملتقى كلمة تناول فيها دور الجائزة في تطوير استراتيجيات الاتصال الحكومي.