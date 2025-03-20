يستهدف 7525 مستفيداً.. «الهلال الإماراتي» تطلق مشروع كسوة العيد في حضرموت

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد على الأطفال من ذوي الهمم، والأيتام، والأسر الأشد احتياجاً.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في حضرموت، مساهمة منها في التخفيف عن المواطنين ورسم الابتسامة على وجوههم، حيث يستمر المشروع حتى نهاية الشهر الفضيل. وحضر التدشين عمر العمودي نائب المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت، والشيخ عبيد بن كردوس التميمي رئيس مجموعة بن كردوس التجارية، والمهندس حامد سالم قوايا مشرف مشاريع الهيئة بالمحافظة في مركز اليزيدي بلازا بمركز المكلا مول.

جهود

وقال مستشار التنمية والتعاون الدولي وممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة حضرموت، حميد راشد الشامسي، في تصريح لوسائل الإعلام: يسرنا أن نعلن عن انطلاق مشروع «كسوة العيد» في محافظة حضرموت للعام 1446هـ في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأسر المحتاجة، وتوفير الفرحة والسعادة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد الشامسي أن المشروع يهدف إلى توزيع كسوة العيد على 7525 مستفيداً، حيث سيتم تقديم 1075 قسيمة مشتريات بقيمة 200 درهم لكل كوبون في عدة مراكز تجارية بالمحافظة، بهدف تخفيف العبء الاقتصادي وإدخال البسمة والفرحة على قلوب المستفيدين.

كما أعرب عمر العمودي نائب المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت، عن جزيل الشكر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتدشين مشروع كسوة العيد الذي يهدف إلى توفير ملابس جديدة وملائمة للأطفال، مما يعزز من فرحتهم وبهجتهم خلال عيد الفطر المبارك.