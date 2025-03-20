وزراء: المناسبة تجديد للعهد على مواصلة العطاء

أكد وزراء ومسؤولون أن «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يوافق 19 رمضان من كل عام مناسبة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة البذل والعطاء التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستلهمين من رؤيته الحكيمة قيم الخير والتآخي، والمضي على خطى قيادتنا الرشيدة لجعل الإمارات نموذجاً عالمياً في نشر الأمل وصنع الفرق في حياة الشعوب.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن يوم زايد للعمل الإنساني، بكل ما يحتويه من قيم ومبادئ سامية، سيظل فرصة للاحتفاء بإرث إنساني متجذر في نفوسنا وقيمنا المجتمعية، لأنه غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان «طيب الله ثراه»، وهو يوم يعلن فيه الشعب الإماراتي تمسكه بنهج زايد الإنساني، وحرصه على مواصلة عمل الخير.

وقال إن الاحتفاء بهذا اليوم في ظل «عام المجتمع» يكسب هذه المناسبة زخماً تستحقه، باعتبارها يوماً للعطاء والتلاحم المجتمعي، ليشهد العالم بأن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تُواصل رحلة العطاء الإنساني في أسمى صورها، مستلهمة نهج الشيخ زايد وفق مبادئ وقيم راسخة تعزز الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي بين البشر والتسامح، وتقديم كل صور الدعم للشعوب على مختلف أعراقها ومعتقداتها وثقافاتها، فهكذا علمنا زايد، وهذا هو درب صاحب السمو رئيس الدولة.

وأضاف معاليه، إن إنسانية زايد الخير رحمه الله، ستظل نابضة في كل فرد من أبنائه، بل تتسع لتشمل العالم كله، وتتجسد خير تجسيد في كافة أفعال ومبادرات وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، من أجل سلام وأمان وخير الإنسانية كلها، دونما تفرقة على أساس ديني أو ثقافي أو عرقي.

مسيرة تنموية

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، قيادة وحكومة ومجتمعاً، تحتفي في يوم زايد للعمل الإنساني، بإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل العطاء نهجاً ثابتاً في مسيرة تنموية مستدامة محورها الإنسان، وحوّل العمل الإنساني إلى سمة مميزة مرتبطة باسم الإمارات.

وقال معالي محمد القرقاوي إن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد قيم العطاء المتجذرة في النسيج المجتمعي لدولة الإمارات، التي زرع بذرتها وأرسى دعائمها الشيخ زايد، رحمه الله، ويمثل محطة سنوية لتجديد عهد زايد وإرث زايد الإنساني والانطلاق منه نحو آفاق جديدة.

وأضاف: نستذكر في هذا اليوم، خير الشيخ زايد على شعبه ووطنه، وإنسانيته العظيمة، وأياديه البيضاء التي امتدت إلى مختلف دول العالم، ونهجه الإنساني في جعل الإيثار والتضامن صفة شعب ومجتمع الإمارات، ونعاهد قيادتنا الرشيدة على مواصلة مسيرة الخير، والعمل بروح الفريق الواحد لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للعطاء والعمل من أجل خير الإنسان.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: يجسد يوم زايد للعمل الإنساني، محطة مضيئة في مسيرة العطاء الإماراتية، ويخلّد إرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أرسى نهجاً راسخاً للعمل الإنساني والتضامن والعطاء، ليصبح ثقافة متجذرة في دولة الإمارات ونهجاً تسير عليه قيادتها الرشيدة.

وأضاف معاليه في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: يؤكد هذا اليوم المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني، حيث تواصل جهودها لتعزيز التكافل العالمي، ومد يد العون ومساعدة للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لا ينفصلان عن قيم التعاون والمساندة، وانسجاماً مع هذا النهج، تكرس وزارة المالية دورها في دعم المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً ورفاهية، من خلال تطوير سياسات مالية مستدامة تعزز النمو الشامل، وتدعم المشاريع التنموية والخيرية التي تعود بالنفع على الإنسانية جمعاء.

محطة سنوية

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» محطة سنوية مهمة لاستحضار القيم السامية التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي جعلت من العطاء والعمل الإنساني ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات. وقال معاليه إن هذا اليوم فرصة لتجديد العهد بتلك القيم النبيلة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هويتنا.

مناسبة عزيزة

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة عزيزة على قلوبنا نتذكر فيها بكل فخر واعتزاز الإرث الإنساني للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أصبح نهجاً ثابتاً لدولة الإمارات ترعاه وتدعمه قيادتنا الرشيدة، كما تحول إلى مبادرات ملهمة ترسخ مكانة الدولة عالمياً في العمل الإغاثي والإنساني، عبر تبني مشاريع تنموية تسهم في الارتقاء بحياة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، وليس فقط تقديم المعونات والمساعدات الإغاثية لها. وأكد أن الإرث الإنساني للوالد المؤسس الشيخ زايد أصبح أيضاً ثقافة يومية يمارسها أبناء الوطن لمد يد العون للمحتاجين لتتواصل مسيرة العطاء والخير عبر الأجيال.

نهج مستدام

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد الإرث العظيم الذي تركه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس رسالة دولة الإمارات العالمية، بترسيخ مسيرة الشيخ زايد، رحمه الله، ومواصلة تعزيز نهج العمل الإنساني المستدام الهادف لإحداث أثر إيجابي في الدول والمجتمعات حول العالم.

وقال: «بفضل الله، وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسخ دولة الإمارات نهجاً عنوانه العطاء ومضمونه الخير».

إرث زايد

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن العطاء والخير والعمل الإنساني تمثل سمة مميزة لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعنوان لمسيرة دولة الإمارات منذ تأسيسها قبل أكثر من 50 عاماً.

وقالت معاليها إن الدولة برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حولت العمل الإنساني إلى محرك أساسي للتنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات، وأرست من خلاله نموذجاً متفرداً لعملية صناعة مستقبل محورها الإنسان.

نموذج استثنائي

وقالت معالي د. ميثاء الشامسي وزيرة دولة إن يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة وطنية نفتخر ونعتز بها في تاريخ دولة الإمارات، فهو يلقي الضوء على مسيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يعد نموذجاً استثنائياً في العطاء.