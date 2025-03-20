لطيفة بنت محمد: للعطاء اسم هو زايد.. وللخير دولة هي الإمارات

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أسس نموذجاً فريداً في العمل الإنساني، حتى أصبح للعطاء اسم هو زايد، وللخير دولة هي الإمارات.

وقالت سموها عبر منصة «إكس»: «أسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نموذجاً فريداً في العمل الإنساني، حتى أصبح للعطاء اسم هو زايد، وللخير دولة هي الإمارات.. وعلى ذات النهج نمضي لنبعث الأمل في نفوس المحتاجين إليه أينما كانوا.. رحم الله الشيخ زايد، وأعاننا على إكمال رحلة العطاء والإحسان والأمل».