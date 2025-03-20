إفطار جماعي لنزلاء مراكز «الإصلاح» في أبوظبي

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل، مأدبة إفطار جماعي للنزلاء الملتزمين ببرامج التأهيل وأسرهم، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها لتعزيز القيم الإنسانية وتعميق الروابط الأسرية، تماشياً مع أهداف «عام المجتمع 2025»، بما يدعم ترسيخ التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذه الفعالية تعد جزءاً من سلسلة مبادرات تهدف إلى دعم برامج التأهيل والإصلاح، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، لتعزيز المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى أن إتاحة الفرصة للنزلاء الذين أظهروا التزاماً خلال فترة محكوميتهم للقاء أسرهم في أجواء شهر رمضان الروحانية، يعكس التزام دائرة القضاء بتعميق قيم التسامح وتوفير بيئة إصلاحية داعمة.