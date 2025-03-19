رئيس الأمن السيبراني: الإمارات والولايات المتحدة تدشنان حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن العلاقات الإماراتية الأمريكية تشهد انطلاق حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الفاعلة في مختلف المجالات والقطاعات لاسيما الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني.

وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني، إن زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمثل دفعة قوية جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتفتح المزيد من فرص النمو المستدام والتقدم والازدهار المشترك والاستفادة من التطورات العالمية المتسارعة التي تقودها التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتي تمثل ركائز أساسية تسهم في إعادة تشكيل مستقبل العالم.

وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى التعاون الإماراتي الأمريكي في مجال الأمن السيبراني مشيدا بجهود الإدارة الأمريكية في رعاية المبادرة العالمية لمكافحة تهديدات الفدية السيبرانية 2022 "CRI" التي تعقد برعاية البيت الأبيض حيث تترأس دولة الإمارات لجنة مشاركة البيانات ومنصة الكرة البلورية Crystal ball ‏بمشاركة أكثر من 68 دولة.

وأكد الكويتي مواصلة التعاون المشترك بين الإمارات مع الولايات المتحدة لتوفير بيئة آمنة ومواجهة المخاطر السيبرانية المتزايدة والمتوقعة والعمل على ورفع كفاءة نظم الحماية والمراقبة بما يسهم في مواجهة التحديات والانتهاكات السيبرانية وذلك في ظل ارتفاع وتيرة استخدم الخدمات السحابية والتحول الرقمي.





