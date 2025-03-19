شرطة دبي و"كشافة دبي" تحتفيان بذكرى مؤسس الدولة بـ"أمسية إنسانية"

احتفت القيادة العامة لشرطة دبي ومفوضية كشافة دبي بحلول "يوم زايد للعمل الإنساني"، الذي يصادف ذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في أمسية إنسانية تحت شعار ( لمسة وفاء لزايد العطاء ) الهادفة إلى ترسيخ قيم العطاء والخير في نفوس أبناء الإمارات، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف.

شهد الأمسية الإنسانية، سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، وسعادة الدكتور سالم الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، وسعادة اللواء متقاعد عبد الرحمن رفيع، رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي، واللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، ونائبه لشؤون أمن الهيئات، العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، والعميد نبيل الرضا نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعقيد هشام السويدي ، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، والأستاذة هديل الحبيشي مشرفة الأمسية، وعدد من الضباط والمسؤولين وأعضاء مجلس إدارة كشافة الإمارات، ومفوضية كشافة دبي، والقادة الكشفيين، والفرق الكشفية، ومجلس كبار المواطنين التابع لهيئة تنمية المجتمع، والأيتام، وجمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، وبمشاركة تنظيمية من فريق ساند التطوعي ومنصة شرطة دبي للتطوع.

وافْتُتحت الأمسية بعرض فيلم عن مسيرة عطاء خالدة سطرها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، كرست نهجه الإنساني، ليصبح نبراساً دائماً لدولة الإمارات وثقافة إنسانية أصيلة وراسخة لدى جميع أبناء الشعب الإماراتي. تلاها فقرة قدمها طلاب وطالبات مركز المشاعر لرعاية وإيواء أصحاب الهمم بعنوان "في حب زايد وراشد".

وألقى سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي بهذه المناسبة، كلمة أكد فيها أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني، جاء ليكون يوما للوفاء والولاء لمبادئ أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وتعزيز قيم العطاء والخير، لتظل جذوتها مترسخة في دولة الإمارات بفضل قادة يلهموننا كل يوم للعمل والبذل والعطاء من أجل الآخرين.

وأضاف سعادة اللواء الغيثي "نحرص في المجتمع الإماراتي على التمسك بالقيم المجتمعية الأصيلة وإحيائها بالمبادرات والفعاليات والبرامج الهادفة، والتي تجسد وتعكس هوية دولة الإمارات، وتضمن غرسها في نفوس الأجيال القادمة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عنواناً للمحبة والتسامح والعطاء الإنساني، من أجل الانسان أينما كان".

بدوره قدم الأستاذ، خليل رحمه، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، المدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي كلمته، والتي قال فيها " يشرفنا اليوم أن نجتمع تحت راية يوم زايد للعمل الإنساني، هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا والتي تحمل في طياتها قيم العطاء والبذل والتفاني التي غرسها فينا والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وتسليط الضوء على أهمية العمل الإنساني ودوره في بناء مجتمع متماسك ومستدام، وإننا اليوم نحتفي برجل كان مثالاً للعطاء والتفاني، وأثبت أن العمل الإنساني يمكن أن يكون سبيلا لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. ونسعى من خلال هذه الأمسية إلى تعزيز هذه القيم الإنسانية النبيلة وغرسها في نفوس أجيالنا القادمة، مؤمنين أن القيم الإنسانية هي ما يجمع البشر وتعلو فوق كل تصنيف من لون وعرق ودين. ومع حلول التاسع عشر من رمضان من كل عام، نحيي يوم زايد للعمل الإنساني، ونستحضر إرثه الزاخر بمعاني البذل والعطاء في ميادين العمل الإنساني."

وعلى هامش الأمسية الإنسانية، افتتح سعادة اللواء الغيثي يرافقه الدكتور سالم الدرمكي، وسعادة اللواء متقاعد عبد الرحمن رفيع، معرض إرث زايد تحت عنوان (الكشفية والعمل الإنساني) بالتنسيق مع الفنانة التشكيلية خولة الحوسني والفنانة التشكيلية فايزة سعيد أحمد، والتي قدمت ورشة رسم للأطفال، الى جانب تنظيم معرض تراثي لعرض الحرف اليدوية والمنتجات التراثية من جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، ومن أعمال رواد ورائدات الكشافة.

كما تضمنت الأمسية فعاليات رياضية وتراثية وكشفية تمثلت في لعبة البرج والعصا الكشفية وجمع الكرات وبناء البرج وشد الحبل والعاب بناء الفريق. وفي ختام الأمسية كرم اللواء عبد الله علي الغيثي الشركاء والمساهمين والمشاركين.