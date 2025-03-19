أحمد بن محمد: الإمارات تجدد العهد بالسير على خطى زايد الخير بلا حدود ولا تمييز

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أنه في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر قيم الخير والعطاء التي زرعها زايد في شعبه ودولته وتجدد دولتنا العهد في هذا اليوم بالسير على خطى زايد الخير وإكمال مسيرته في العطاء الإنساني بلا حدود ولا تمييز.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: في يوم زايد للعمل الإنساني ... نستذكر قيم الخير والعطاء التي زرعها زايد في شعبه ودولته .. وتجدد دولتنا العهد في هذا اليوم بالسير على خطى زايد الخير واكمال مسيرته في العطاء الإنساني بلا حدود ولا تمييز.