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الإمارات

حمدان بن محمد: زايد الخير والعطاء أثمر غرسه الطيب في مشارق الأرض ومغاربها

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البيان

حمدان بن محمد
حمدان بن محمد

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أثمر غرسه الطيب وما يزال مشاريع خير ونماء ومحبة في مشارق الأرض ومغاربها.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الـ 19 من رمضان بيوم زايد للعمل الإنساني ... زايد الخير والعطاء ... زايد أبونا ومؤسس دولتنا. أثمر غرسه الطيب وما يزال مشاريع خير ونماء ومحبة في مشارق الأرض ومغاربها ... رحمك الله يا زايد، وجعل ما قدمت من خير وما زرعته من قيم في ميزان حسناتك.