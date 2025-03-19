منصور بن زايد: إرث زايد الإنساني سيظل مصدر إلهام في البذل والعطاء

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن إرث زايد الإنساني سيظل مصدر إلهام في البذل والعطاء ومد يد العون وتعزيز قيم التضامن العالمي.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: في "يوم زايد للعمل الإنساني" نستذكر قيم الخير والعطاء التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"طيّب الله ثراه" ونؤكد أن العمل الإنساني جزء أصيل في رؤية الإمارات ونهج راسخ في سياستها وسيظل إرث زايد الإنساني مصدر إلهام في البذل والعطاء ومد يد العون وتعزيز قيم التضامن العالمي.