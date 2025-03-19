Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

منصور بن زايد: إرث زايد الإنساني سيظل مصدر إلهام في البذل والعطاء

undefined's profile picture

البيان

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن إرث زايد الإنساني سيظل مصدر إلهام في البذل والعطاء ومد يد العون وتعزيز قيم التضامن العالمي.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: في "يوم زايد للعمل الإنساني" نستذكر قيم الخير والعطاء التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"طيّب الله ثراه" ونؤكد أن العمل الإنساني جزء أصيل في رؤية الإمارات ونهج راسخ في سياستها وسيظل إرث زايد الإنساني مصدر إلهام في البذل والعطاء ومد يد العون وتعزيز قيم التضامن العالمي.