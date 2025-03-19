مكتوم بن محمد: يوم زايد للعمل الإنساني رسالة عطاء ودعوة للاستلهام من إرث زايد لتحويل القيم إلى أفعال

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الإمارات تمضي على خطى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مسيرة البذل والخير ليكون يوم زايد للعمل الإنساني رسالة عطاء، ودعوة للاستلهام من إرث قائد لتحويل القيم إلى أفعال.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة إكس»: في التاسع عشر من رمضان نستذكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان أباً للخير ورمزاً للعطاء وملهماً للإنسانية، وآمن أن الخير لا تحده حدود، وجعل الإنسانية أهم روابط الأخوة.

واليوم تمضي الإمارات على خطاه في مسيرة البذل والخير ليكون يوم زايد للعمل الإنساني رسالة عطاء، ودعوة للاستلهام من إرث قائد لتحويل القيم إلى أفعال، وليصبح العطاء مسيرة وطن وأسلوب حياة".