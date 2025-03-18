بعد غد الخميس.. بداية فصل الربيع بالإمارات

يبدأ فصل الربيع فلكيا في الدولة بعد غد (الخميس) الساعة 12:59 ظهرا بتوقيت الإمارات (الساعة 08:59 بالتوقيت العالمي) حيث ‏تحل الشمس في نقطة الاعتدال الشمسي الربيعي وتتعامد على خط الاستواء متجهة نحو مدار السرطان شمالا وفقا لجمعية الإمارات للفلك.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام ) في بداية هذا الفصل تزدان المراعي والحقول وتكون في أوج اخضرارها وتعقد الثمار ويطيب غرس الأشجار والشتلات ويتم بذر بذور النباتات المختلفة ويجود عسل النحل خاصة عسل الزهور و الأعشاب ويبدأ زهر أشجار السمر ( البرم) بالطلوع وتبدأ أول مراحل تطور الرطب بعد تلقيح النخيل .

و مع بداية فصل الربيع يتساوى طول النهار مع طول الليل وموعد ( الاعتدال الشمسي الربيعي) وتكون الشمس عمودية على خط الاستواء ثم تبدأ الشمس بالحركة الظاهرية نحو الشمال وتبدأ الشمس بالتعامد على النصف الجنوبي للجزيرة العربية خلال الفترة ما بين 24 أبريل و20 أغسطس القادمين وتبلغ غايتها في عمق الجزيرة العربية وغايتها شمالا يومي 21 و22 يونيو القادم مع الانقلاب الشمسي الصيفي.

ويمتاز فصل الربيع باعتدال الجو في بدايته ويكون معدل الحرارة 18 درجة في الحد الأدنى و32 في الحد الأقصى ثم تزداد سخونة الجو حتى تصل الحرارة إلى ما بين 21 و38 درجة في منتصف الفصل بداية مايو وترتفع لتصل عند نهايته إلى ما بين 24 و41 درجة وتكون الرياح شمالية غربية نشطة وتهب فيه بعض العواصف و تكون فرصة الامطار واردة خاصة في النصف الاول من الفصل ويحتمل مرور منخفضات جوية (السرايات) أو الاضطرابات الجوية الربيعية ويكون معدلها خلال فصل الربيع بحدود 15 مم أو 12% من متوسط الأمطار السنوية او قد تشهد ضربات عنيفة يطلق عليها " يولات الثريا " خلال النصف الثاني من ابريل.

و قال الجروان إن النصف الثاني من فصل الربيع (الذي يحين خلال الأسبوع الأول من مايو ) يتميز بارتفاع درجات الحرارة و نشاط الرياح الصيفية (البوارح) و خلالها يبدأ موسم الحالات المدارية ( بأنواعها منخفض مداري أو عاصفة مدارية أو إعصار مداري ) في شمال المحيط الهندي وبحر العرب ابتداء من مطلع مايو إلى منتصف شهر يوليو القادمين ويصل أقصاه خلال شهر يونيو بمعدل احتمال حصول إعصار مداري واحد على الأقل في بحر العرب كل ثلاث سنوات وقد تجاوز فيه عدد الحالات المدارية التي صنفت كإعصار التي أثرت على بحر العرب خلال الخمسين سنة الماضية أكثر من 25 حالة مدارية .

و تنشط ظاهرة نسيم البحر ونسيم البر لزيادة الفارق في درجة الحرارة بين البحر واليابسة ويظهر ما يعرف محليا باسم «الأربعين الشمالية» وهي رياح نشطة شمالية غربية تكون سائدة خلال تلك الفترة وتنشط رياح البارح أحياناً وتكون مثيرة للغبار وتتراوح متوسط السرعة العظمى مابين 27 و 30 (كم /الساعة).