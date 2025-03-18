وزارة الخارجية تعلن عن فتح باب التسجيل في برنامج البعثات الدراسية ابتداءً من مايو المقبل

أعلنت وزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل في النسخة الجديدة من برنامج البعثات الدراسية، وذلك ابتداء من الأول من مايو وحتى الأول من يونيو 2025؛ حيث يهدف البرنامج إلى ابتعاث الطلبة الإماراتيين المتفوقين لاستكمال دراستهم في 60 جامعة عالمية مرموقة، تقدم أكثر من خمسة تخصصات دبلوماسية رائدة، مما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في مجال الدبلوماسية، وتمكين الطلبة المبتعثين من تحقيق إنجازات -غير مسبوقة- في السلك الدبلوماسي، كذلك رفد الوزارة بكفاءات وطنية قادرة على ريادة وصناعة التغيير في السياسة الخارجية لدولة الإمارات والتأثير إيجابيا في الساحة الدولية.

وأكدت الوزارة أن برنامجها للبعثات الدراسية يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير خبرات دبلوماسية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز حضور الدولة في المحافل العالمية كما يُمثّل جزءًا من جهودها المستمرة لإعداد جيل واعد من الدبلوماسيين المؤهلين وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية، من خلال تمكين الشباب الإماراتي من اكتساب المهارات والأدوات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل في مجال العلاقات الدولية، استنادًا إلى دبلوماسية ترتكز على الكفاءة والتميز.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن شروط القبول تتطلب أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يحمل جواز سفر إماراتيًا وخلاصة قيد، مع تمتعه بحسن السيرة والسلوك بموجب شهادة معتمدة من الجهات المختصة، كما يشترط البرنامج أن يتراوح عمر المتقدم بين 17 و22 عامًا، وأن يكون حاصلا في الثانوية العامة في المسار المتقدم والنخبة على نسبة 80% فما فوق وفي المسار العام والتقني والمناهج الأخرى على نسبة 90% فما فوق، بالإضافة إلى حصول الطالب على شهادة كفاءة في اللغة الإنجليزية (6.5 Academic IELTS) أو التوفل، وتقديم قبول أكاديمي من إحدى الجامعات المعتمدة لدى الوزارة، كذلك الموافقة على العمل في وزارة الخارجية ضمن السلك الدبلوماسي لفترة تعادل سنوات الدراسة.

وفي نفس السياق، أوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين بالالتحاق بالبرنامج زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية https://www.mofa.gov.ae/ar-ae/scholarship لمراجعة المستندات المطلوبة وشروط التقديم والقبول، مشيرةً إلى أن المبتعثين يمرون بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بالابتعاث للدراسة الجامعية في الخارج للحصول على درجة البكالوريوس، ثم الالتحاق بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصص في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وأخيرًا التعيين في وزارة الخارجية والانضمام إلى السلك الدبلوماسي بعد استيفاء متطلبات التخرج.