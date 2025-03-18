محمد بن راشد: يد العطاء الإماراتية ممدودة لكافة الشعوب وشعلة الأمل التي نحملها لن تنطفئ

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لعام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم إنفاق المؤسسة، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، أكثر من 2.2 مليار درهم، أحدثت أثراً إيجابياً في حياة نحو 149 مليون مستفيد في 118 دولة حول العالم.

وأكد سموه: أن عملنا الإنساني مستمر ويد العطاء الإماراتية ممدودة لكافة الشعوب..

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إ"كس" : ترأست اليوم اجتماع مجلس الأمناء لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.. استعرضنا خلاله نتائج العام السابق.. بلغ إجمالي الإنفاق للمؤسسة 2.2 مليار درهم خلال العام السابق في كافة المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية والمجتمعية.. وبلغ عدد المستفيدين 149 مليون شخص في 118 دولة حول العالم.. والتقيت بفريق عملنا الإنساني خلال الفعالية وعددهم 975 موظفاً.. كما يدعم المبادرات أكثر من 170 ألف متطوع في كافة برامجنا.. ومع حلول ذكرى يوم العمل الإنساني .. ذكرى رحيل مؤسس العطاء في دولة الإمارات … زايد طيب الله ثراه .. نؤكد أن عملنا الإنساني مستمر ويد العطاء الإماراتية ممدودة لكافة الشعوب..

وختم سموه: "نحمد الله أن وفقنا بلادنا لهذه الأعمال.. ونسأل الله أن يديم حفظه ونعمته على بلادنا بأعمال الخير التي تصدرها بلادنا لمختلف دول العالم.