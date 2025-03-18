"طرق دبي" توقع اتفاقية منح حق تسمية محطة مترو الخيل لشركة "الفردان للصرافة"

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية تمنح بموجبها (الفردان للصرافة) حق تسمية محطة مترو الخيل ليصبح اسمها (محطة مترو الفردان للصرافة). وتعد حقوق تسمية محطة المترو هذه فرصة استثمارية لشركة (الفردان للصرافة)، وذلك بما تتميز به محطات مترو دبي من مواقع استراتيجية من شأنها أن تمكّن العلامة التجارية للشركات والمؤسسات من البروز أكثر والوصول والتفاعل مباشرة مع المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع من رواد هذه المحطات.

سيتم منح الفردان للصرافة تمثيلاً إعلانياً كاملاً لعلامتها التجارية، إضافة إلى مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، والحلول الذكية، ما يفسح المجال للترويج لعلامتها التجارية بشكل واضح وبارز، ويوفر تجربة مثالية للتواصل بين المنتج والمستهلك عبر محطة المترو.

وأعرب عبد المحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات عن سروره لإبرام هذه الاتفاقية مع إحدى أبرز الشركات الوطنية في مجال الخدمات المالية، واصفاً إياها بالخطوة المهمة والحيوية نحو إقامة علاقة اقتصادية مثمرة وطويلة الأمد بين هيئة الطرق والمواصلات والفردان للصرافة.

وقال كلبت: "تعتبر مبادرة حقوق التسمية واحدة من ركائز العلاقة والشراكة بين القطاع العام المتمثّل بهيئة الطرق والمواصلات والقطاع الخاص المتمثّل بالفردان للصرافة حيث تولي حكومتنا الرشيدة هذه الشراكة أهمية بالغة لتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى آفاق أوسع وأكثر تنوّعاً، كما يمهد الطريق للقطاع الخاص لدعم التوجه الحكومي في هذا الصدد".

وأشار كلبت إلى أن مبادرة حقوق تسمية محطات مترو دبي قد حقّقت نجاحات مستمرة منذ إطلاقها، كما تحرص الهيئة دائماً على إرساء شراكات ناجحة مع القطاع الخاص كونه يلعب دوراً حيوياً في تحفيز النمو الاقتصادي والتجاري والخدمي على جميع المستويات والأصعدة كافة، ومثل هذا النموذج الناجح للشراكة بين القطاعين من شأنه أن يسهم في تبادل ونقل المعارف والخبرات، وخلق فرص عمل في مجموعة متنوعة من المجالات".

وصرح حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، قائلاً: "نفخر بشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات لتأمين حقوق تسمية محطة رئيسية في مترو دبي. وبصفتنا شركة ذات جذور راسخة في التراث الإماراتي ورؤية مستقبلية ثاقبة، نرى في هذه الشراكة انعكاساً مثالياً لقيمنا. يُعدّ النقل العام شريان الحياة لأي مدينة حديثة، ويُعد مترو دبي دليلاً على نهج الإمارات المبتكر في مجال التنقل الحضري".

وأضاف الفردان: "في الفردان للصرافة، لطالما كانت مهمتنا تمكين الأفراد من خلال توفير حلول مالية سلسة. ومع اعتماد ملايين الركاب على المترو يومياً، تتيح لنا هذه الشراكة مواصلة دعم عملائنا والتفاعل معهم بطريقة هادفة. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع هيئة الطرق والمواصلات لتحسين تجربة الركاب، مع تعزيز علاقتنا بالمجتمع الذي خدمناه بفخر لأجيال".

وتعد الحملات الإعلامية الفعّالة والتجارب الفريدة مكسباً لكلٍ من العلامة التجارية وركاب المترو، وبالتالي ستستفيد الفردان للصرافة حصرياً من الموقع الاستراتيجي لواحدٍ من أبرز معالم المدينة، وهو المترو، وستوفر أيضاً لركاب المترو تجربة علامة تجارية فريدة عن قرب من خلال مجموعة كبيرة من الحلول الذكية غير المسبوقة والمتقدمة تقنياً في مترو دبي.

وستعمل الهيئة اعتباراً من أبريل وحتى نهاية يونيو 2025 على تغيير اسم المحطة على اللوحات الخارجية والارشادية خارج وداخل جميع المحطات، وفي الأنظمة الذكية والإلكترونية وتطبيقات الهيئة لمنظومة المواصلات العامة بالإضافة إلى تغيير الإعلان الصوتي على متن عربات المترو قبل وعند الوصول إلى المحطة.

وتلفت الهيئة انتباه مرتادي مترو دبي إلى التغيير في اسم المحطة على الوسائط المذكورة. وخلال الفترة أعلاه، وبإمكان رواد المترو طلب المساعدة والاستفسار من فرق العمل التابعة للهيئة في المحطات في حالة الحاجة لأي توضيح.