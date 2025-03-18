مزاد "أنبل رقم" بأبوظبي يحقق 83.784 مليون درهم دعماً لـ"وقف الأب"

جمع مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني الذي نظمه مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، 83.784 مليون درهم، لدعم جهود حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

ويستثمر ريع المزاد الذي انطلق في 11 مارس الجاري واختتم اليوم، في تحقيق مستهدفات حملة "وقف الأب"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في تعزيز المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً وتطوير المستشفيات، وزيادة طاقتها الاستيعابية وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتأمين الأدوية والعلاجات اللازمة، وتأهيل غرف العمليات ودعم كفاءة الكوادر الطبية.

وتسعى الحملة إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

وثمن معالي محمد علي الشرفا رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، الإقبال الكبير على المشاركة في المزاد الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"، معتبراً أن الإسهامات فيه تترجم حرص مجتمع الإمارات على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تهدف إلى مساندة الفقراء والمحتاجين وتحسين ظروف المجتمعات التي تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية حول العالم.

وقال إن النجاح الذي حققه مزاد (أنبل رقم) الخيري الإلكتروني، سيسهم في تحقيق أهداف حملة (وقف الأب)، من خلال توفير رعاية صحية مستدامة لغير القادرين، وتمكين المرضى في المجتمعات الأكثر احتياجاً من الحصول على العلاج والدواء، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.

وعرض مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني في أبوظبي 444 لوحة، تضمنت أرقاماً للوحات مركبات منها الرقم 10 من الفئة 20، والرقم 99 من الفئة 2، وأرقام لوحات للدراجات النارية منها الرقم 5 من الفئة 1 بالإضافة إلى مجموعة مميزة من أرقام لوحات المركبات الكلاسيكية.

وجاءت هذه الحصيلة الخيرية للمزاد من خلال مشاركة واسعة من رجال الأعمال وروّاد العمل الخيري والإنساني وأصحاب الأيادي البيضاء، لدعم حملة "وقف الأب" ومساعيها النبيلة لمساعدة المرضى من الفقراء والمحتاجين في المجتمعات الأقل حظاً.

ويتزامن تنظيم مزادات "أنبل رقم" الخيرية لدعم حملة "وقف الأب"، مع استمرار الحملة في استقبال المساهمات من الأفراد والمؤسسات في مجتمع الإمارات من خلال 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، والتحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية الإسهام بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"إي آند الإمارات" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود Jood.ae".