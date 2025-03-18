قائمة فاخرة مستوحاة من حكايات "ألف ليلة وليلة"

يقدم مطعم "فرو فرو" Frou Frou الفرنسي الفاخر في "لانا بروميناد" Lana Promenade احتفالاً بشهر رمضان المبارك تجربة إفطار استثنائية، مثالية لاجتماع العائلة والأصدقاء، تمزج بتناغم بين أجواء الضيافة الدافئة، النكهات الراقية، والإطلالات الخلّابة على برج خليفة.

تمّ إعداد القائمة الرمضانية بعناية فائقة لتكون دعوة مثالية لاجتماع العائلة والأصدقاء حول مائدة تحتفي بأشهى النكهات، وأبرزها طبق Côtelettes d’Agneau المتبّل بصلصة التشيميتشوري الغنية، وطبق Paccheri à la Truffe الفاخر، إلى جانب تشكيلة من المقبلات اللذيذة مثل Camembert Rôti مع صلصة "تشاتني" وسلطة Salade Niçoise الراقية.

وكلمسة ختامية حلوة، يمكن للضيوف الاستمتاع بحلوى Éclair au Chocolat الشهية أو Crème Brulée à la Passion المنعشة. يبلغ سعر قائمة الطعام الرمضانية 300 درهماً إماراتيًّا للشخص الواحد، وهي متوفّرة من غروب الشمس حتى الساعة 11:00 مساءً، ما يضمن لكم تجربة استثنائية في تناول الطعام، حيث تلتقي الأصالة الفرنسية بروح رمضان، لتعيشوا لحظات لا تُنسى من الدفء والضيافة.