إفطار رمضاني يجمع بين عبق التراث ونكهات الماضي العريقة مع الشيف بيثاني كعدي في نادي الإمارات للجولف

يقدم نادي الإمارات للجولف خلال شهر رمضان تجربة إفطار استثنائية بالتعاون مع الشيف بيثاني كعدي والشيف التنفيذي للنادي دايان أنتوني. ستمزج هذه التجربة الفريدة بين التراث الغني وفنون الطهي المعاصرة، مما يعيد إحياء تقاليد الطهي الأصيلة في منطقتي غرب آسيا وشمال أفريقيا. تقام التجربة في ذا رويال مجلس الهادئ والأنيق بالنادي، وهو المكان الذي يجسد روح رمضان من خلال التأمل والتواصل.

الشيف بيثاني كعدي، التي تتمتع بشغف عميق ومعرفة واسعة بتراث الطهي في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، تواصل الحفاظ على النكهات التقليدية التي انتقلت عبر الأجيال. نشأت في مزرعتها العائلية في جبال لبنان، حيث كرست حياتها لإحياء تقاليد الطهي الفريدة في المنطقة. وبالاشتراك مع خبرة الشيف التنفيذي للنادي، دايان أنتوني، يقدم هذا الإفطار مزيج رائع بين الماضي والحاضر، حيث يحتفل بأساليب الطهي التقليدية التي تعود لقرون، ويحتضن في الوقت نفسه ابتكارات الطهي المعاصر.

وليمة تُلهم الحواس

منذ اللحظة الأولى لوصولكم، يستقبلكم عبق البخور الفواح وإضاءة الفوانيس الخافتة، مما يخلق أجواءً تفيض بالدفء والسكينة مع دعوة أصيلة للاستمتاع باللحظة، حيث يُقدم لكم التمر الشهي وشراب الجلاب المنعش والقهوة العربية (القهوة الغاوة) الأصيلة. هذه البداية الترحيبية ما هي إلا مقدمة لأمسية غنية بالثقافة والأجواء التراثية التي تنتظركم.

استمتعوا في هذا الإفطار المميز بتشكيلة شهية من الأطباق التي تضم مقبلات الحمص المزين ببيستو الزعتر، ومتبل الشمندر المبتكر مع صلصة التفاح الحامضة والمقرمشة، إلى جانب التبولة الغنية بالنكهات. ولعشاق اللحوم، نقدم ساق لحم الضأن المطهو ببطء لمدة 8 ساعات، مع بيلاف الفريكة المدخنه. كما يمكنكم الاستمتاع بالسمبوسك المحشو بلحم الضأن ولحم البقر، والمقدم مع صلصة الثوم الكريمية. ولا يكتمل هذا الإفطار دون طبق دافئ من شوربة العدس أو الهريسة الغنية بالتوابل.

تضفي محطات الطهي الحية طابع تفاعلي مميز على الأمسية، حيث تقدم مجموعة من الأطباق الشهية مثل القوزي مع الأرز العربي المتبل، ومحطة المعكرونة مع خيارات وإضافات مخصصة حسب الرغبة، بالإضافة إلى المشويات الشرقية المتنوعة التي تُشمل تيكا الدجاج، كفتة لحم الضأن، والسمك المبهر الحار. أما الأطباق الرئيسية فتتميز بنكهاتها الجريئة والحيوية، مثل المجبوس البحري وفتة الدجاج المبهرة بالزعفران، إلى جانب برياني الخضار بالبهار المشكل والسمك المشوي الشهي الذي يُقدم مع الخضروات المشوية والرز بالشعيرية.

اختتموا وجبتكم بتجربة الحلويات العربية التقليدية التي تشمل الكنافة النابلسية، البقلاوة المتنوعة، وطبق أم علي الساخن. ولمن يفضلون النكهات العالمية، تتوفر خيارات مثل موس الشوكولاتة، مهلبية الأرز، والفواكه الموسمية الطازجة لتكون ختاماً مثالياً لإفطاركم.

أكثر من مجرد وجبة إفطار – رحلة غنية عبر الثقافة والتقاليد

تتحول أجواء المساء إلى لوحة فنية نابضة بالحياة مع أنغام العود الحية التي تتردد في الأرجاء، حاملة معها عبق التاريخ وسحر الحكايات الثقافية. هذا الإفطار ليس مجرد وقت لتناول الطعام، بل هو رحلة لاستكشاف التقاليد، والاحتفاء بالتراث المشترك، وتعزيز مشاعر الترابط والتواصل وسط أجواء دافئة ومليئة بالأصالة.

الزمان : يومياً طوال شهر رمضان المبارك من غروب الشمس حتى الساعة 9 مساءً

المكان: رويال مجلس، نادي الإمارات للجولف

السعر: 295 درهم للشخص شامل المشروبات الغازية | 95 درهم للأطفال بين 5 و 12 سنة | الأطفال تحت 5 سنوات يتناولون الطعام مجاناً

العرض: كل يوم سبت وأحد، الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة يتناولون الطعام مجاناً

للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي : https://www.dubaigolf.com/egc/promotions-events/royal-iftar/ ، أو إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي : emiratesdining@dubaigolf.com أو الاتصال على الرقم 044179999