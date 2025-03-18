ذا غيلد يرحب بالضيوف لتجربة إفطار استثنائي هذا الرمضان

يدعوكم ذا غيلد، الوجهة المحلية المتميزة لعشاق الطعام في دبي، للاستمتاع بإفطار فاخر يجمع بين التقاليد العريقة والجودة الاستثنائية. انضموا إلينا لتناول وجبة شهية في أجواء مسرحية، وسط مطبخ مفتوح ينبض بالحياة.

تبدأ التجربة بمزيج من التمور المجدولة الفاخرة، وجبنة الفيتا الكريمية، والحمص، والتين المجفف، إلى جانب تشكيلة من المقبلات المميزة، تُقدَّم مع الخبز الحرفي الطازج. يلي ذلك اختياركم من شوربة العدس الدافئة أو شوربة الزبادي الغنية بمرق الدجاج ولمسة من النعناع المجفف.

أما الأطباق المشاركة، فتجسد روح رمضان بروحها الدافئة التي تعزز التآلف بين الضيوف. استمتعوا بـ"بافرا بيديه"، الخبز التركي المسطح المحشو بلحم البافيت وفلفل رومانو مع مزيج من التوابل التقليدية، أو "فتوش ذا غيلد"، السلطة المقرمشة مع السماق، الفجل، الطماطم، الرمان، وقطع الخبز المحمص. لمحبي المأكولات البحرية، يقدّم لكم “ذا غيلد ريزوتو” فاخر محضّر من الروبيان الطازج، بلح البحر، المحار، والحبار، مع لمسة من بِسك الكركند الغني بالنكهات.

للطبق الرئيسي، يمكن للضيوف الاختيار من بين كتف لحم الضأن المطهو ببطء مع أرز أورزو وكريم فريش، أو لحم بقري مشوي ببطء يقدم مع بطاطا مهروسة ناعمة، أو دجاج مشوي على السيخ مع بروكوليني مشوي وصلصة غنية.

ويُختتم الإفطار بمذاقات لا تُقاوم، من بينها كيكة الحليب بالزعفران العطرية، أو بودينغ التمر اللزج، المفضل لدى الجميع. إلى جانب مجموعة مختارة من المشروبات الرمضانية المنعشة مثل لبن العيران وشراب التمر الهندي.

للتجمعات الكبيرة، يوفر ذا غيلد تجربة استثنائية مع كتف الضأن المشوي على الحطب، والذي يكفي 4-6 ضيوف عند الطلب المسبق. كما يقدم مطعم ذا غيلد غرفة طعام خاصة، "ذا ريتز روم"، لاستضافة إفطار حميمي يتسع لما يصل إلى 16 شخصًا.

سواء كنتم تجتمعون مع العائلة، الأصدقاء، الزملاء، أو حتى أشخاص جدد، يعدكم ذا غيلد بأمسية تنبض بالضيافة الدافئة، واللحظات