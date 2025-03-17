هطول أمطار على مناطق متفرقة في الإمارات

شهدت مناطق متفرقة في الدولة، صباح اليوم، هطول أمطار تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، ما ساهم في تلطيف الأجواء وإضفاء لمسة منعشة على العديد من المناطق.

وقد سجلت أمطار خفيفة في عدة مناطق، منها جبل علي، حتا في دبي، البثنة والفرفار في الفجيرة، وكلباء في الشارقة، وصفد في الفجيرة، إضافة إلى وادي القور واصفي في رأس الخيمة، ومصفوت في عجمان.

كما شملت الأمطار الخفيفة مناطق الشويب في العين، وفلي المدام، وشمال أبو حريبة في أبوظبي، ومطار العين الدولي، ومنطقة الجرف في عجمان.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن يكون الطقس، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار في بعض المناطق، مصحوباً بانخفاض في درجات الحرارة، بينما يكون رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.

وذكر المركز أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س، مع تحول اتجاهها من جنوبية شرقية – شمالية شرقية إلى شمالية غربية.