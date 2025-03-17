مجموعة "درر العقارية" تساهم في حملة "وقف الأب" بــ"10" ملايين درهم

أعلنت مجموعة "درر العقارية"، عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام ، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتأتي مساهمة "مجموعة درر" في سياق التفاعل المجتمعي الكبير مع حملة "وقف الأب" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق المستهدفات النبيلة للحملة الرمضانية الوقفية.

وتسهم حملة "وقف الأب" في ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، والتنافس على المشاركة الفعالة في مبادرات الخير.

وقال إبراهيم بن عبدالله الحبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة “درر العقارية”، إن حملة "وقف الأب" تجسد مبادئ التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني العميق مع المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع على المشاركة في هذه الحملة الرمضانية الوقفية يترجم قيم العطاء الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، وسعي أفراده لبرآبائهم من خلال المساهمة في إنشاء صندوق وقفي لتوفير الرعاية الصحة المستدامة للفقراء والمحتاجين.

وأضاف أن مساهمة “ درر العقارية” في هذه الحملة المباركة، تعبير عن التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على مساندة المبادرات الخيرية لدولة الإمارات والبرامج الإنسانية النوعية التي تنفذها مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” حول العالم وفي مقدمتها مساعدة المرضى غير القادرين ومنحهم الأمل بالشفاء، من خلال توفير الدواء والعلاج بشكل مستدام.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة “IBAN Number: AE020340003518492868201” في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق “دبي الآن ”DubaiNow" تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.