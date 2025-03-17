قرقاش: الثقة في قيادة الإمارات ومصداقيتها مفتاح النجاح في العلاقة مع الولايات المتحدة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، الثقة في قيادة الإمارات ومصداقيتها مفتاح النجاح في العلاقة المحورية مع الولايات المتحدة.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تأتي زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد الى الولايات المتحدة في ظل علاقات استراتيجية مميزة ومزدهرة وعلى كافة الأصعدة، نعمل معا في دعم امن وازدهار المنطقة، وضمن رؤية مستقبلية طموحة تشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "الثقة في قيادة الإمارات ومصداقيتها مفتاح النجاح في هذه العلاقة المحورية".