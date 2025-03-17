مركز حميد بن راشد النعيمي يحتفي بتخريج 37 حافظاً لكتاب الله

كرم مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم 37 حافظاً وحافظة لكتاب الله، وذلك خلال احتفال أقيم، مساء أول من أمس، في مركز عجمان اكس، بمناسبة تخريج دفعة عام 2024 التي ضمت 13 طالباً و24 طالبة.

شهد الحفل طارق عبدالله العوضي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ووفاء الفورة الشامسي، نائب مدير المؤسسة، وحسين الحمادي، المدير التنفيذي للمركز، وعدد من وجهاء عجمان وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وأشاد الحمادي بالدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، للمركز وأنشطته المختلفة حتى أصبح واحداً من أهم المراكز الرائدة التي تعتني بكتاب الله تعالى تعليماً وحفظاً وتجويداً، وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لجميع فعاليات وأنشطة المركز.