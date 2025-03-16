"قانونية دبي" تعتمد تدريب المستشارين القانونيين على الوساطة في النزاعات

أدرجت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي التدريب على مهارات تمثيل العملاء أثناء الوساطة في فض المنازعات المدنية والتجارية، ضمن برنامج التطوير المهني المستمر للمستشارين القانونيين المقيدين لديها، في خطوة تجعلها أول جهة تنظيمية عالميًّا تعتمد هذا التدريب ضمن متطلبات تجديد القيد المهني.

ويُلزم المستشارون القانونيون في دبي بالحصول على 16 ساعة تدريبية سنويًّا، منها 8 ساعات الزامية لمواد تحددها الدائرة، والتي أضيفت إليها مهارات الوساطة لتعزيز استخدام هذه الآلية في تسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء.

وأكد سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن البرنامج يعزز دور الوساطة وفق أحدث المتغيرات التشريعية، ويضمن الارتقاء بمستوى الكفاءة في تقديم الخدمات القانونية، مشيرًا إلى أن التدريب يتم بالتعاون مع المركز الأوروبي للوساطة “ADR Center”، أحد أبرز المراكز المتخصصة في أوروبا.