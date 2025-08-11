سفير باكستان: المناسبة جسدت متانة العلاقات

أعرب فيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث الذي وحّد الآلاف من أبناء الجالية الباكستانية ومختلف الجنسيات، في أجواء احتفالية زاخرة بالفنون والثقافة والمأكولات الشعبية الباكستانية.

وعبر عن سعادته بتسجيل أكثر من 45 ألف مقيم باكستاني للمشاركة، ما جعله أكبر احتفال بالذكرى الـ78 لاستقلال باكستان يُقام خارج الوطن، كما تقدم بالشكر للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات على دعمهم ورعايتهم، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسد متانة علاقات الصداقة بين الشعبين، وتعكس نموذجاً متميزاً للتسامح والتنوع الثقافي، متطلعاً لأن يحظى الجميع بفرصة التعرف عن قرب على التراث الباكستاني وزيارة باكستان مستقبلاً.

وأكد راشد التميمي، مدير منصة «الإمارات تحب»، أن تنظيم النسخة الثانية من فعالية «جاشن الزادي» جاء ليعزز الحضور الثقافي للجالية الباكستانية في دولة الإمارات، موضحاً أن الحدث حمل طابعاً وطنياً مميزاً يعكس قوة الروابط بين الشعبين.

وأشارت مريم ممتاز، مديرة صفحة «الإمارات تحب باكستان»، إلى أن الفعالية التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي استقطبت آلاف الحضور منذ ساعات الصباح، واستمرت حتى المساء في أجواء مفعمة بالتفاعل.

وأوضحت أن برنامج اليوم شمل أركاناً ثقافية وفنية، وركناً مخصصاً للتاريخ الباكستاني، إضافة إلى تنوع كبير في الأطباق التقليدية، ما أضفى على الحدث طابعاً حيوياً يجمع بين الترفيه والتعريف بالهوية الثقافية.

وأكد الدكتور فيصل إكرام، رئيس جمعية باكستان في دبي، أن الفعالية، التي أقيمت بالتعاون مع منصة «الإمارات تحب باكستان»، مثلت أكبر تجمع للجالية الباكستانية في دبي، لافتاً إلى أهمية ترسيخ رسالة الوحدة والتضامن بين الشعبين، وما تحمله من دلالات تعكس عمق الصداقة والاحترام المتبادل.