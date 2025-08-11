سفير باكستان: المناسبة جسدت متانة العلاقات

وعبر عن سعادته بتسجيل أكثر من 45 ألف مقيم باكستاني للمشاركة، ما جعله أكبر احتفال بالذكرى الـ78 لاستقلال باكستان يُقام خارج الوطن، كما تقدم بالشكر للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات على دعمهم ورعايتهم، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسد متانة علاقات الصداقة بين الشعبين، وتعكس نموذجاً متميزاً للتسامح والتنوع الثقافي، متطلعاً لأن يحظى الجميع بفرصة التعرف عن قرب على التراث الباكستاني وزيارة باكستان مستقبلاً.
وأكد راشد التميمي، مدير منصة «الإمارات تحب»، أن تنظيم النسخة الثانية من فعالية «جاشن الزادي» جاء ليعزز الحضور الثقافي للجالية الباكستانية في دولة الإمارات، موضحاً أن الحدث حمل طابعاً وطنياً مميزاً يعكس قوة الروابط بين الشعبين.
وأوضحت أن برنامج اليوم شمل أركاناً ثقافية وفنية، وركناً مخصصاً للتاريخ الباكستاني، إضافة إلى تنوع كبير في الأطباق التقليدية، ما أضفى على الحدث طابعاً حيوياً يجمع بين الترفيه والتعريف بالهوية الثقافية.