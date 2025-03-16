قرقاش: إرث زايد لا يزال يشع نوراً يلهم الأجيال لمواصلة البناء والعطاء

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن أرث المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، لا يزال يشع نوراً يلهم الأجيال لمواصلة البناء والعطاء.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "لم يكن الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله قائدا عادياً، بل كان نبعاً للخير يتدفق في كل زوايا الحياة، غرس أسس النهضة بعزيمته ورؤيته، فصار اسم الإمارات رمزا للتقدم والإنسانية، ارث زايد لا يزال يشع نوراً يلهم الأجيال لمواصلة البناء والعطاء. رحم الله زايد الخير".