ولي عهد رأس الخيمة يلبي دعوة محمد بن جمال القاسمي لمأدبة السحور

لبى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الليلة البارحة، دعوة الشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي، لسموه على مأدبة السحور، وذلك في مجلس الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي في منطقة الخران برأس الخيمة.

حضر المأدبة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية، والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ على بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالعزيز بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ مايد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ احمد بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ زايد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، وعدد من الشيوخ و كبار الشخصيات والمسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل.

وتبادل سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيوخ والحضور التهاني بمناسبة هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات بالعز والخير والبركة، وأن يديم على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويديم على دولتنا نعمة الأمان والاستقرار والتقدم.

كما تبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التي تربط القيادة الحكيمة والمواطنين.

وأعرب الشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد رأس الخيمة والشيوخ والحضور على تلبية الدعوة في هذا الشهر الفضيل في أجواء رمضانية تسودها المحبة والترابط المجتمعي والتواصل الفعال بين أبناء الوطن.