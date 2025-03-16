لجنة تأمين الفعاليات تؤكد استعدادها للعشرة الأواخر من الشهر الفضيل

أكد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي، حرص اللجنة على توفير كافة سبل الراحة لمستخدمي الطريق في هذا الشهر الفضيل من خلال تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية، وتنظيم مواقف المصليات، وتسهيل عملية حركة دخول وخروج مركبات المصلين، ومساندة الجمهور للوصول إليها والخروج منها وهم في حالة اطمئنان.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول للجنة تأمين الفعاليات لمناقشة الاجراءات الأمنية والتنظيمية في المواقع السياحية والهامة والمراكز التجارية خلال إجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى تأمين المصليات في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، والذي عُقد بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، واللواء طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، والعميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، وعدد من الضباط وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف الجهات ذات الاختصاص.

ودعا اللواء الغيثي الجمهور في شهر رمضان إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية وتجنب الوقوف العشوائي أمام المساجد خلال أداء صلاتي التراويح وقيام الليل في العشر الأواخر من شهر رمضان، مشيراً إلى أن اللجنة رصدت في الأعوام السابقة حالات من مجموعة من المصلين قاموا بإيقاف مركباتهم خلف مركبات آخرى بشكل غير صحيح، وإغلاق مسارب بالكامل، وآخرون قاموا بإيقاف مركباتهم في أمام مخارج الطريق التي يستخدمها السائقون، والجلوس بالساعات داخل المسجد للتعبّد من دون مراعاة حقوق الآخرين، فضلاً عن الذين يقفون على الأرصفة في تشويه للمنظر العام للإمارة، وغيرها من التصرفات السلبية، الأمر الذي يعطل مستخدمي الطرقات عن استخدام تلك الشوارع، وإنجاز أعمالهم والانتظار لوقت طويل أو الاتصال بالشرطة، وهي خيارات صعبة كلها في شهر التسامح.

وأوضح اللواء الغيثي أن غلق الطرق أمام المساجد بمركبات المصلين، من الظواهر المؤسفة، والضارة بمصالح مرتادي تلك الطرق، وخاصة إذا كانت تلك المساجد موجودة في مناطق سكنية، أو القريبة من الطرق الداخلية والرئيسية، مؤكداً أن الدوريات المرورية ستؤدي مهامها في ضبط أمن الطريق والحفاظ على انسيابيته.

وأشار إلى أنه تم توجيه وتكثيف الدوريات المرورية خلال أوقات الصلاة في رمضان بمحيط المصليات والمساجد، وتشديد الإجراءات الضبطية على قائدي المركبات الذين يرتكبون المخالفات بكل أنواعها، سعياً لتسيير الحركة المرورية في مختلف أرجاء الإمارة.

ودعا اللواء الغيثي الجميع إلى الالتزام والتقيد التام بالأنظمة واللوائح المرورية خلال الشهر الفضيل، وتجنب ارتكاب المخالفات الخاصة بالوقوف العشوائي للمركبات أمام المساجد، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تهيئة بيئة آمنة، وتوفير فرص الاستمتاع بشعائر شهر رمضان المبارك، بعيداً عن ارتكاب المخالفات وإزعاج الآخرين.