مدفع شرطة دبي المُتنقل في ند الشبا1 – مُمشى الغاف

حددت القيادة العامة لشرطة دبي موقع تواجد المدفع (الرحال) ليومي الإثنين والثلاثاء

17 و18 رمضان، في منطقة ند الشبا 1 – ممشى الغاف، لتمكين زوار المنطقة من الاستمتاع بفعاليات المدفع التي يتم تنظيمها تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت على العمل بها خلال شهر رمضان، باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً، وتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في الفعاليات الرمضانية.

وتنقسم مدافع الإفطار إلى نوعين، الأولى مدافع ثابتة تتوزع في 8 مناطق رئيسية على مستوى الإمارة، تتمثل في مدينة إكسبو دبي، وداماك هيلز، والاتحاد للعقارية "أب تاون مردف"، وبرج خليفة، مؤسسة دبي العقارية "وصل"، وفندق حصن حتا، "سولت كامب" بمنطقة كايت بيتش ومرسى بوليفارد بالقرب الفيستفال سيتي. والنوع الثاني المدفع المتنقل (الرحال) والذي يتنقل بين 17 منطقة في إمارة دبي.