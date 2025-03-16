«عجمان الاجتماعية» تختتم الدورة السابعة لمسابقة القرآن الكريم

اختتمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية مساء أمس الأول مسابقة الجمعية لحفظ القرآن الكريم بدورتها السابعة بمشاركة أكثر من 200 مشارك ومشاركة منهم أصحاب الهمم وتهدف إلى التنافس في حفظ كتاب الله عز وجل وتعزز في الأجيال الأخلاق السامية وتهذب السلوك.

جاء ذلك في الحفل الذي أقيم في قاعة الشيخ زايد بجامعة عجمان وبحضور فضيلة الشيخ سعيد الخطيب، وعبيد حمد الزعابي مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان وخليفة سلطان حارب المهيري المدير العام لشركة الراسخون للعقارات وأحمد حسن الفوره رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وحسين الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم وأحمد سيف عبدالله المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عضو الجمعية ومنى المطروشي المديرة العامة للجمعية.