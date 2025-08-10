أنور قرقاش: أين المشكلة في توجه يسعى للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان؟

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن التوجه نحو وقف فوري لإطلاق النار في السودان، الذي يضع أولوية للإغاثة الإنسانية ومساراً يؤدي إلى حكم مدني مستقل، هو الموقف الذي تدعمه الإمارات ومعظم دول العالم.

وقال معاليه عبر حسابه على منصة " إكس": "أين هي المشكلة في توجه يسعى إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في حرب يعاني منها المدنيون وتمزق السودان، توجه أولويته الإغاثة الإنسانية، ومسار يؤدي إلى حكم مدني مستقل؟".

وأضاف معاليه: "هذا هو موقف الإمارات ومعظم دول العالم، والسؤال موجه لأطراف الحرب الأهلية: الجيش السوداني والدعم السريع".