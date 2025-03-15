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الإمارات

الإمارات.. الحالة الجوية المتوقعة من الأحد إلى الاثنين

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وام

قال المركز الوطني للأرصاد إن المنطقة تتأثر بامتداد منخفض جوي علوي من الغرب يصاحبه تشكلات مختلفة من السحب وكتلة هوائية باردة نسيباً وامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي.

وأوضح أن الطقس من ليل الأحد حتى الإثنين، سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار أغلبها خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الدولة وقد تكون غزيرة على مناطق محدودة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية.

الرياح، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً قد تكون مثيرة للغبار على اليابسة.

البحر، خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.